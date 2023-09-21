الخميس 21 سبتمبر 2023 ,7 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
4998
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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دوليات
اقتصاد
رياضة
منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
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الأولى
وطن النهار
وطن النهار
الخميس Al wanees
آراء
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
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تحذيرات قوية للحكومة من المساس بـ... جيب المواطن! كفو
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