وطن النهار

وصل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح أمس إلى مطار هانغتشو شياوشان الدولي بجمهورية الصين الشعبية تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وذلك للقاء سموه مع فخامته ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية. وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار وزير النقل والمواصلات في جمهورية الصين الشعبية لي شو بنغ ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي ورئيس بعثة الشرف المرافق سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت تشانغ تشي وي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية جاسم إبراهيم الناجم والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل مصطفى الشمالي والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله تركي التركي والقنصل العام لدى هونغ كونغ ناصر صقر الغانم إضافة الى مسؤولي مكاتب سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

