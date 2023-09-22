وطن النهار

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى د. جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام حاكم عام بليز ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لها دوام الصحة والعافية.

