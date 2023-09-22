وطن النهار

استقبل ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في مقر إقامته بمدينة نيويورك رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق محمد شياع السوداني والوفد المرافق له وذلك على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث التداعيات المتعلقة بالحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين الكويت وجمهورية العراق في عام 2012 والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في عام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه الكويت.

وقد أكد سموه -حفظه الله- على ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم والمغالطات التاريخية الواردة فيه بما يحفظ علاقات حسن الجوار.

وشدد سموه -حفظه الله- على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين وبالاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 833 الذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة رقم 162 بحري.

وأكد على رغبة دولة الكويت بأن يتم الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة 162 وذلك خلال الفترة القادمة ووفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

وحضر المقابلة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ووكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد الصباح ومدير مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء حمد بدر العامر ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق محمد معرفي mسفير دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.

