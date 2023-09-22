وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده.متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية أرمينيا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية مالطا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

وبعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقية تهنئة إلى فرويلا تسالام حاكم عام بليز عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها، متمنيا سموه لفخامتها موفور الصحة والعافية ولبليز وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

