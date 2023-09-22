وطن النهار

التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية في بيان لها انه تم خلال اللقاء بحث السبل الممكنة لتسريع وتيرة التعاون ما بين دولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب إضافة إلى تسليط الضوء على الدور المرتقب لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال بناء القدرات لعناصر جهات الاختصاص الكويتية.

والتقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح منسق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي بريت ماكغورك وذلك على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الخارجية في بيان لها ان اللقاء بحث الآراء حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة الى مناقشة آخر التطورات ذات الصله بقرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية القاضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها.

