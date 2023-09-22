مال وأعمال

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كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع التسهيلات الائتمانية على المستوى القطاعي بواقع مليار دينار بنهاية أغسطس 2023 على أساس سنوي، بالغة 47 مليار دينار مقابل 46 ملياراً بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس أن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية بنهاية أغسطس بلغت 17.9 مليار دينار، موزعة على القروض الاستهلاكية بواقع 1.95 مليار والإسكانية بواقع 15.96 مليار دينار، محققة زيادة قدرها 600 مليون دينار عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت على أساس سنوي بواقع 600 مليون دينار بالغة 14.736 ملياراً بنهاية أغسطس مقابل 14.1 ملياراً للفترة المماثلة من العام الماضي.

ووفق البيانات، ارتفع إجمالي الموجودات للبنوك المحلية إلى 84.5 مليار دينار، مقابل 81.9 ملياراً بنهاية أغسطس 2022، كما تراجعت مطالب البنوك على الحكومة من 613 مليوناً بنهاية أغسطس 2022 إلى 419 مليوناً بنهاية أغسطس 2023. وتراجعت مطالبات البنوك على المؤسسات من 3.75 مليارات إلى 3.6 ملياراتس دينار بنهاية أغسطس 2023. وسجلت موجودات بنك الكويت المركزي 13.38 مليار دينار بنهاية أغسطس 2023 مقابل 12.74 ملياراً للفترة المماثلة من 2022.

