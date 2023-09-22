مال وأعمال

أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك أن عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في مؤسسة البترول 23 وظيفة، مبيناً أن وقف العمل بالتعيين لشغل الوظائف الإشرافية هو السبب في عدم شغلها وجار العمل على استكمال شغل بقية الوظائف الإشرافية واتخاذ ما يلزم حسب نظام الترقيات في مؤسسة البترول. وبين أنه يتم تكليف من هم في المستوى الوظيفي بتلك الوظائف حتى لا تتعطل الأعمال.

وقال إن الوظائف الشاغرة في وزارة النفط بلغت 7 وظائف وجار تسكينها وفق الإجراءات المتبعة وبما يضمن تكافؤ الفرص بين الموظفين، لافتاً الى أنه تم الإعلان عن الوظائف الإشرافية عبر نظام التراسل الالكتروني. وأكد البراك أن أعمال وزارة النفط لم تتعطل بسبب شغر الوظائف الإشرافية.

ولفت أن عدد الوظائف الإشرافية الشاغرة في الهيئة العامة للبيئة بلغ 9 وظائف، ويتم لشغلها بصفة مؤقتة بطريق الندب في إجراء صحيح. وبين المجلس الأعلى للتخصيص أنه لم يتم شغل الوظائف الإشرافية نظراً لعدم قدرة الجهاز على تطبيق النظام المالي والإداري بشكل سليم. ونفى البراك الاستعانة بأي مستشارين كويتيين على بند الاستعانة أو التعيين بدلاً من المستشارين الوافدين لدى أي من الجهات التابعة، كما لا يوجد مستشارين وافدين معينون على بند الاستعانة، مبيناً أن هناك 4 مستشارون وافدون في مؤسسة البترول الكويتية ومستشارين انتهت خدماتهم. وأشار إلى أن بند الضيافة بلغ 3.4 آلاف دينار خلال العام المالي 2023/2022 في وزارة النفط وبلغ 38 ألف دينار في مؤسسة البترول الكويتية في 2023/2022 ولا يوجد بند ضيافة في المجلس الأعلى للتخصيص. وأشار البراك أن هناك قضية اعتداء على المال العام في وزارة النفط خلال الخمس سنوات الماضية، مبيناً أنه لم يتم تقديم قضايا ضد قياديين في الوزارة، مشيراً إلى أن الأموال المعتدى عليها 309.600 دينار وقضية واحدة اعتداء على المال العام في مؤسسة البترول خلال 5 سنوات الماضية، فيما خلت الهيئة العامة للبيئة والأعلى للتخصيص من قضايا الاعتداء على المال العام.

