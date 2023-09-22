مال وأعمال

واكبت بنوك مركزية خليجية تحركات الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عن مستوياتها الحالية. وقد الفيدرالي، أول أمس، معدل فائدته الرئيسة في نطاق 5.25% و5.5% دون تغيير، حيث صوت أعضاء الفيدرالي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، بينما توقع رفعا إضافيا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام لخفض التضخم.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أعلن الالتزام بتحقيق خفض معدلات التضخم إلى 2% متوقعاً الوصول لهذا الهدف في عام 2025، بعد أن يصل إلى 2.5% في عام 2024، فيما سيظل فوق مستوى 3% خلال العام الحالي.

وقرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40%، كما قرر مصرف قطر المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع وسعر فائدة الإقراض وسعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) عند 5.75% و6.25% و6% على التوالي.

وأبقى بنك إنجلترا، أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% مخالفاً التوقعات، لينهي سلسلة من 14 زيادة متتالية في أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن التضخم أصبح الآن أقل من التوقعات، فيما قرر البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة الأساسية إلى 30%، وأشارت الخطوة إلى تصميم السلطات على معالجة التضخم بالغ الارتفاع في إطار تراجع عام عن السياسات المالية غير التقليدية

