مال وأعمال

اغلقت المؤشرات الرئيسة لبورصة الكويت تعاملات متراجعة؛ بضغط 9 قطاعات؛ عقب صدور قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة لتفقد المؤشرات نحو 545 مليون دينار خلال هذا الاسبوع لتتراجع القيمة السوقية عند 40.987 مليار دينار مقابل 41.532 مليار دينار في اغلاقات الخميس الماضي. ومن جانبهم، يرى المحللون أن الأداء المتباين للبورصة خلال جلسات الماضية، يأتي بسبب حذر المستثمرين ترقباً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة وسيطرة حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد والسياسية النقدية العالمية وخصوصاً الأمريكية التي تتبعها أغلب اسواق المال الخليجية ، وهو ما انعكس على أداء بورصة الكويت منذ بداية تداولات سبتمبر. واشار محللون الى ان غالبية عمليات الشراء التي تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الحالي كانت من اصحاب الخبرة الذي يستهدفون الربح السريع عبر الضغط والاستفادة من جني الارباح. وقد تراجع مؤشر السوق الأول خلال جلسة الامس بنسبة 0.43%، كما انخفض «العام» 0.42%، وهبط المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.51% و0.38% على التوالي، عن مستوى أمس الأربعاء.