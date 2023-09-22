مال وأعمال

توقع الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص أمس، ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 في المئة بحلول عام 2045 اذ سيرتفع اجمالي الطلب العالمي على النفط الى حوالي 110 ملايين برميل يوميا ولذلك سيظل النفط جزءا أساسيا من البنية التحتية للطاقة العالمية في السنوات والعقود القادمة.

وأوضح الغيص في مقال كتبه في صحيفة (دي برسه) النمساوية ونشرته كونا ، أمس ، أنه بحلول عام 2045 من المتوقع أن تتم تغطية نسبة 29 في المئة تقريباً من احتياجات الطاقة العالمية عن طريق النفط وهذا يتطلب استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار أي أكثر من 500 مليار دولار سنوياً وهو ما يمكن أن يضمن امدادات مستدامة رغم ان الاستثمارات العالمية في السنوات الاخيرة ظلت اقل بكثير من هذه القيمة.

وأشار الغيص الى تقرير الطاقة العالمية 2022 قائلا انه «في العام الماضي تمت تلبية نسبة 82 في المئة من الطلب العالمي على الطاقة عن طريق الوقود الاحفوري».

وأكد الغيص ان تقرير (اوبك) بشأن توقعات النفط العالمي خلص ايضا الى النتيجة نفسها بحيث اصبح استهلاك الوقود الاحفوري عند المستوى نفسه الذي كان عليه قبل 30 عاما تقريبا.

ووفقا للامم المتحدة لا يزال اكثر من 700 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء فيما يعتمد ما يقرب من ثلث سكان العالم على الحطب لاعداد الطعام الساخن.

