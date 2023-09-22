الجمعة 22 سبتمبر 2023 ,8 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
4999
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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منوعات
ملاحق النهار
جريدة النهار
أخبار اليوم
الأولى
وطن النهار
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