مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز هبه براك الطخيم، في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10,000 دينار، وقد أقيم السحب تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن اسم الفائزة يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023. وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرص أكبر للفوز بالإضافة إلى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20,000 دينار، والجائزة ربع السنوية بقيمة 100,000 دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10,000 دينار، مع الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5,000 دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير. ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب السنوي يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 حيث سيعلن اسم الرابح القادم. وأنه كلما زادت المبالغ المودعة، زادت فرص الفوز.

