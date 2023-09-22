مال وأعمال

قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح إن الخبرات العملية والتجارب التي يكتسبها الخريجون من سوق العمل تفوق في أهميتها أحياناً ما يكتسبونه من مهارات علمية.

وأفاد خلال حفل تكريم مشروع تأهيل وتدريب حديثي التعيين، أول من أمس، والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع متتالية من التعب والجهد المتكلل بالنجاح بأنه على الرغم من أن هذا المشروع المميز والرائد من نوعه يطرح للمرة الأولى في مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير فإنه لاقى صدى واسعاً ومشاركات فعالة من كلا القطاعين الخاص والعام مما يدل على نجاح البرنامج في تحقيق مبتغاه بخدمة الموظفين الحديثي التعيين وتأهيلهم للعمل بثقة ونجاح. وأكد أن الغرفة دائماً ما تسعى لخدمة المجمتع وتوفير احتياجات القطاعين الأهلي والحكومي.

واضاف: «من هنا أوجه كلمة خاصة لمشاركينا المبتدئين بسوق العمل وقادة المستقبل في مجالات عملكم لقد بذلتم أفضل ما لديكم بالالتزام طوال ثلاثة أسابيع مضت، وتلقيتم المهارات والمعارف الأساسية بكل حرص وشغف لبدء طريق العمل الناجح بعون الله في سوق العمل بدولة الكويت.ستعودون غدا إلى أماكن العمل الخاصة بكم ومع استمرار مسيرتكم المهنية تذكروا دوما أن التعليم والمعرفة رحلة تمتد معكم مدى الحياة».

ووجه الرباح الشكر الجزيل لمحاضري البرنامج الذين اجتهدوا وحرصوا على تقديم أفضل ما لديهم من خبرات بأبسط الطرق والوسائل بالطرح حتى يتمكن المشاركون من تلقي المهارات والمعلومات بسلاسة ويسهل عليهم العمل بها وتطبيقها في بيئة عملهم.

وأقام مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الكويت حفل ختام مشروع تأهيل وتدريب حديثي التعيين والمعني بتأهيل وتدريب الموظفين الحديثي التعيين بالقطاعين الخاص والعام.

وعقد المشروع لمدة ثلاثة أسابيع متتالية في الفترة من 3 إلى 20 سبتمبر 2023 بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت حيث شارك في هذا البرنامج 30 متدرباً من كلا القطاعين الأهلي والحكومي.

وقد حظى المشروع عند الاعلان عنه قبل حوالي شهرين بإقبال كثيف تم على أثره التنسيق لطرح البرنامج مجددا للمشاركات العامة وكذلك بالتنسيق للمشاركات خاصة لبعض الجهات الأهلية والحكومية.

واشتمل المشروع على ثلاث مراحل أساسية في كل مرحلة مجموعة برامج متنوعة امتدت لثلاثة أسابيع تم فيها تدريب المشاركين على عدد من المهارات الأساسية مثل مهارات التواصل وأخلاقيات العمل وحل المشاكل مع نبذة من المهارات القانونية وأساسيات التسويق والمبيعات وكيفية إدارة علاقات العملاء مع التوعية بالأمن السيبراني ومهارات المحاسبة لغير المحاسبين مع أسس كتابة التقارير الإدارية وكيفية رفع الكفاءة الوظيفية مع الفضل المهارات بالابتكار والتفكير الإبداعي. كما تم خلال البرنامج الاطلاع واستعراض التجارب العملية في سوق العمل الكويتي والعمل كمجاميع لإيجاد الحلول لبعض التمارين العملية من أرض الواقع.

وتضمن البرنامج عرضاً لما يتم العمل به في كل من شركات القطاع الخاص ومؤسسات الدولة الحكومية وكيفية نهج العمل فيما بينهما.

وكرم مدير الغرفة رباح الرباح المشاركين كما تم تكريم كوكبة من المحاضرين الوطنيين الخبراء والمتخصصين في مجالات برامج المشروع، فيما تم توزيع شهادات التقدير.

وتعد هذه المبادرة الرائدة في مجال تأهيل وتدريب حديثي التعيين من أجل تحفيز بيئة ممكنة تسهم في تعزيز العمل بين قطاعات الدولة المتنوعة هي الأولى. في مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير ومن الجدير بالذكر أن المركز هو من قام بالإعداد والتخطيط لهذا المشروع الضخم من خلال دراسة احتياجات سوق العمل الكويتي للمهارات والمعارف الأساسية التي يستوجب تزويد حديثي التعيين بها. حيث إن للمركز الخبرة الطويلة والاختصاص بتنفيذ العديد من البرامج القصيرة والمهنية والطويلة المدى والتعاقدية في مجالات عدة متنوعة في التجارة والاقتصاد والصناعة والتأمين وغيرها من الأنشطة التي تخدم سوق العمل الكويتي وقد تم إنشاء هذا البرنامج في غرفة تجارة وصناعة الكويت، لخدمة مساعي الغرفة في تطوير القطاعين الأهلي والحكومي من خلال تدريب وتأهيل كوادر العمل الحديثة لديهم لنقلهم من المرحلة الدراسية إلى مرحلة العمل بالسوق على النحو الذي يكفل للقطاعين سبل النجاح في مباشرة حديثي التعيين لأعمالهم بثقة واحترافية من دون عوائق، ما يشكل مساهمة مباشرة لدعم وتمكين بيئة الأعمال في الكويت من خلال هذا المشروع الوطني.

الجدير بالذكر أن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت هو مركز غير ربحي يسعى إلى تنفيذ عدد كبير ومتنوع من برامج التأهيل والتدريب وبناء القدرات على النحو الذي يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتنمية قدرات ومهارات العاملين سواء في القطاعين الخاص أو العام.

