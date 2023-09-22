مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي «KIB» عن استمراره، للعام الثالث على التوالي، في دعم الحملة التوعوية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية، وذلك انطلاقاً من حرصه الدائم على تنمية الثقافة المالية لدى عملائه ونشر الوعي المصرفي بين جميع شرائح المجتمع المستهدفة.

ويحرص «KIB»، من خلال تواجده في المقر الرئيسي لشركة Ooredoo الكويت، على تعريف موظفي الشركة بالمنتجات والخدمات المصرفية المختلفة التي يمكن تخصيصها لتتناسب مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم، إضافة إلى الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالشؤون المالية وكيفية إدارتها في ظل التطوّر الهائل الذي ما زالت تشهده الخدمات المصرفية وما يصاحبه من مخاطر وتحدّيات، وفي مقدّمتها الاحتيال الإلكتروني بأشكاله المختلفة. وبهذه المناسبة، قال المدير الإقليمي في «KIB»، يعقوب أشكناني: «نحن نضع في رأس أولوياتنا الالتزام بالتواصل الفعّال مع العملاء عبر مختلف القطاعات ونشر الثقافة المالية بين موظفي الشركات، مثل شركة أوريدو للاتصالات. كما أننا نؤمن بضرورة تعزيز الثقافة المالية وبناء علاقات قوية مع عملائنا باعتبارها ركائز أساسية للنجاح في القطاع المصرفي، وخطوة جوهرية للانتقال إلى مجتمع أكثر وعياً بالتطورات المصرفية الرقمية وأكثر قدرةً على فهم تأثيراتها». وأشاد أشكناني بالتفاعل الايجابي بين موظفي البنك مع زملائهم في شركة Ooredoo، حيث عملوا بأسلوب احترافي على توفير معلومات شاملة حول الخدمات المالية والمصرفية التي يقدّمها «KIB»، مشيداً بالتركيز على تعريفهم بالمنتجات والعروض الأمثل لكل منهم وإطلاعهم على جميع المزايا المرتبطة بهذه المنتجات، بما فيها الحلول الرقمية والعروض الترويجية والحملات، مع الحرص على تعزيز فهمهم لمعايير الاستخدام الآمن للبطاقات والتطبيقات والقنوات الرقمية. وتجدر الإشارة إلى أن «KIB» ملتزم التواصل الدائم مع جميع الشرائح المجتمعية من أجل تعزيز الوعي المصرفي والارتقاء بمستوى الثقافة المالية، تماشياً مع أهدافه الرئيسية ضمن برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، وانطلاقاً من دوره الأساسي كأحد أبرز المصارف الكويتية المشاركة في دعم حملة التوعية المالية «لنكن على دراية».

