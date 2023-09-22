مال وأعمال

نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» زيارة الى قسم الأطفال فى المستشفى الاميري، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال فى المستشفى، و«بيت عبدالله» لرعاية الأطفال، ضمن حملة تنظمها الشركة تحت عنوان «ارسم البسمة»، وذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية، والتشجيع على العمل الإنساني والخيري.

وقام وفد من موظفي شركة «بيتك تكافل» بتوزيع الهدايا على الاطفال، وتبادل عبارات الترحيب وكلمات التشجيع، واجروا حوارات متعددة معهم في سبيل التخفيف عنهم آلام المرض ورسم البسمة على وجوههم، متمنين لهم الشفاء العاجل، والعودة قريبا الى اهليهم وذويهم.

كما تقدم وفد العاملين في «بيتك تكافل» بالشكر الى كادر العاملين في المستشفى، وفي «كاتش وباتش» وقسم الاطفال، من أطباء وإداريين، على ما يبذلونه من جهود لرعاية المرضى وتخفيف آلامهم وتحقيق الشفاء العاجل لهم، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة لعلاج الأطفال، وتقديم أفضل سبل العناية الصحية لهم .

وتسعى «بيتك تكافل» الى تنظيم المبادرات الهادفة لزيادة الوعي حول قضايا المجتمع الانسانية، بجانب المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والخيرية بما يعزز روح التعاون والتضامن بين الشركة والمجتمع، وبينها وبين عملائها وينمي روح الولاء والخدمة المجتمعية لدى الموظفين .

وفي ختام الزيارة تقدمت ادارة «بيتك تكافل» بالشكر الى المسؤولين في المستشفى الاميري على ما قدموه من تسهيلات وتعاون واستجابة سريعة لتنظيم الزيارة على افضل وجه ممكن.

