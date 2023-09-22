مال وأعمال

تنظم جمعية المحاسبين والمراجعين، برنامجاً تدريبياً لموظفي مؤسسة الموانئ الكويتية وهيئة أسواق المال في الفترة من 24 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2023 حول «إجراءات العمل بالشؤون المالية للجهات الحكومية» «إعداد وتنفيذ الميزانية والرقابة عليها». وأشار عضو مجلس الإدارة وأمين السر عبدالله الكندري أن إعداد وتنفيذ الميزانية والرقابة عليها من بين البرامج المهمة التي تحتاج إليها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات ذات الطابع المالي والتي يحتاج موظفوها إلى معرفة آخر القواعد الخاصة بإعداد الميزانية وكيفية الرقابة على تنفيذها ولأهميته المتزايدة في مجال عملهم. وبين أن البرنامج يتضمن 5 محاور رئيسية، الأول يتناول مقدمة عن المحاسبة الحكومية وتناول الفرق بين الميزانية العامة والحساب الختامي، فيما يتطرق المحور الثاني لدورة إعداد الميزانية العامة.

وأضاف : يتناول المحور الثالث من البرنامج شرح قواعد تنفيذ الميزانية، أما المحور الرابع فيبين شرح دليل رموز تصنيفات الميزانية مع شرح شروط التعديل بين اعتمادات الميزانية.

وقال إن المحور الخامس يشرح للمتدربين حالات عملية لفهم واستيعاب الإطار النظري الذي تناولته المحاور الأربعة السابق الإشارة إليها وذلك للتوضيح.

وأوضح الكندري أن تنظيم تلك البرامج التدريبية، يأتي ثمرة الجهود التي بذلها مجلس الإدارة في تدعيم التعاون مع تلك الجهات خلال الفترة الماضية واستعراض أهم البرامج التدريبية والشهادات المهنية التي تقدمها الجمعية لأعضاءها العاملين والمنتسبين وذلك في إطار دورها المتزايد لخدمة ودعم قدرات الأعضاء العاملين في مختلف قطاعات بيئة الأعمال الحكومية والخاصة. واستدرك بالقول إن الجمعية حريصة على الارتقاء بشكل مستمر بمستوى ونوعية البرامج التدريبية المقدمة وكذلك مستوى المدربين، بما يلبي احتياجات ومتطلبات الأعضاء والجهات الراغبة في الحصول على تلك الدورات.

