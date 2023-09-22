مال وأعمال

أعلنت «طلبات برو»، رعايتها أكاديمية «أوشن بادل»، حيث ستقوم بدعم أنشطة الأكاديمية المختلفة والموجهة لمحبي الرياضة الأكثر رواجاً في الكويت، رياضة البادل. تأتي هذه الرعاية ضمن برنامج طلبات في المسؤولية الاجتماعية والذي يندرج تحت بنوده دعم المشاريع الكويتية المحلية والمساهمة الفعالة في تطوير قطاعي الرياضة والشباب. كما سترعى «طلبات برو» أربع بطولات تمتد على مدار العام، تشمل جميع الفئات والأعمار، وهي: بطولة الناشئين، بطولتان للمحترفين والناشئين للرجال والنساء، وبطولة لجميع الأعمار والمستويات من كلا الجنسين. وبالحديث عن هذه الرعاية، قال عبدالله المنصور - رئيس التواصل والشؤون العامة والمسؤولية المؤسسية في «طلبات»: بدأت «طلبات» رحلتها كمشروع كويتي محلي، لذلك نحن نفهم مدى أهمية تقديم الدعم الكافي للمشاريع المشابهة لضمان استمراريتها وتقديم خدماتها لجميع فئات المجتمع على أفضل وجه. إن رعايتنا أكاديمية «أوشن بادل» لا تُظهر التزامنا دعم الأعمال الكويتية فقط، بل تعكس أيضاً نظرتنا الإيجابية لتطوير قطاع الرياضة، حيث توفر الأكاديمية منصة مثالية للشباب لتحقيق تفوّقهم الرياضي.

