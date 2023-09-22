مال وأعمال

أكدت شركة عسل معجزة الشفاء استمرارها في تجديد مناحلها كل عام بكميات من النحل الممتاز نظراً لشدة حرارة الطقس، معلنة عن وصول طرود نحل جديدة بحالة ممتازة إلى الكويت في إطار استعدادها السنوي لإنتاج عسل النحل الكويتي، وخاصة عسل السدر الكويتي الذي سيتم قطفه خلال الأسابيع القلية المقبلة، بجانب حرصها على دعم الأمن الغذائي الوطني. وبدوره، قال خبير إنتاج العسل وتربية النحل ومدير شركة معجزة الشفاء محمد قاسم المجددي: يتزايد النحل عاماً بعد عام في كل دول العالم، بينما في الكويت نظراً للظروف المناخية الصعبة نحتاج لاستيراد كميات من النحل المتوافق مع بيئة الكويت كل عام لإنتاج عسل السدر الكويتي، علماً بأن النحل يموت او يطير بعد عملية قطف العسل، ومن ثم نستورد كميات جديد العام الذي يليه. وأضاف: تم تجهيز مواقع المناحل في المزارع والبيوت بمنطقتي العبدلي والوفرة بالقرب من أشجار السدر وفي حدائق منزلية بمناطق داخلية في الكويت كعادة كل عام مع بداية موسم زهور أشجار السدر، لضمان أعلى جودة للإنتاج. وأوضح أن اهتمام الشركة بإنتاج عسل السدر يرجع لكون هذا النوع المفضل لدى المواطن الكويتي فضلا على انه منتج وطني من نفس الظروف البيئية لمعيشتهم، فيستخدمونه برغم ارتفاع كلفته عن بعض الأعسال الأخرى لمكافحة الامراض المناعية والحساسية.

