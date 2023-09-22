وطن النهار

تحتفل المملكة العربية السعودية غدا السبت بذكرى يومها الوطني الـ93 وسط تحولات بنيوية متسارعة اذهلت العالم. وحققت «رؤية 2030» التي يقودها ولي العهد الامير محمد بن سلمان معظم اهدافها في اوقات قياسية فيما تتراكم النتائج الايجابية على واقع البلاد الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي اذ ان هذه الثورة التحديثية التي تقودها رؤية استراتيجية ويدعمها علم اقتصادي مستقر ومتقن ويلهمها طموح لا ينضب جعلت المملكة تتصدر مجموعة «G20» في مؤشرات النمو وتحقق في وقت قصير اختراقات اقتصادية احتاجت دول غيرها الى عقود لتحقيقها.

واختارت السعودية شعار «نحلم ونحقق» لاحياء اليوم الوطني هذا العام، في إشارة قوية إلى عزم الرياض مواصلة مسيرة التحول التي غيرت ملامح البلاد على جميع الجبهات وفي مختلف الأصعدة. فالأحلام عادة ما تترسخ في الأذهان ردحا من الزمن، قبل تحققها إلا في المملكة حيث تنقلب حقائق متعينة على أرض الواقع بحماسة السعوديين والسعوديات، وهمة القيادة الملتحمة بالشعب.

واحتفاء الشعوب بالأعياد الوطنية والأحداث القومية غايته إنعاش ذواكر الأمم ببطولات الأجداد وتضحيات الآباء من أجل بناء الوطن فالمناسبة فرصة للتذكر والتذكير بحكايات التاريخ وقصة المكان والزمان أيضا لكنها أيضا لحظة للافتخار بمنجزات الحاضر، وموضع الوطن في خريطة العالم، والزهو بعلو شأنه وسمو ذكره بين الدول، وتأثيره بجدارة واقتدار في صياغة وتوجيه الأحداث الكبرى في العالم.

تتزامن مناسبة اليوم الوطني هذا العام، مع بلوغ «رؤية السعودية 2030»، المنتصف من حيث المدة الزمنية، وإن كانت حاليا في المرحلة الثانية وفق التقسيم الخماسي المعتمد. فقد انقضت سبعة أعوام على انطلاق الحلم، المعلن عنها بتاريخ 25 أبريل 2016، وبقيت سبعة أخرى من عمر رؤية طموحة، بقيادة عازمة وحازمة لا تعرف غير لغة الفعل والإنجاز، رغبة في كسب رهان نقل البلاد إلى مصاف الدول العظمى، واعدة الجميع، مواطنين ومقيمين وأجانب، بمملكة عربية سعودية حديثة، تمثل فصلا مشرقا من فصول تطور دولة.

كثر الحديث حين إطلاق الرؤية عن مدى قابلية أهدافها للتحقق، فهي بمنزلة «ثورة تحديثية ناعمة للدولة والاقتصاد والمجتمع، اتخذت منحى شموليا، بلغة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية وثقافية، فلم تترك مجالا ولا قطاعا إلا اندرج ضمن المرتكزات الثلاثة المؤطرة لها: «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح»، ليتحول الكل إلى أرقام تطمح مؤشرات الرؤية بلوغها في نطاق الأهداف المرصودة.

أعلى معدلات النمو

كانت الرؤية «حلما» ما لبث أن أضحى «حقيقة» متعينة في الواقع كما أكد ذلك شعار اليوم الوطني الـ93، فالمتابع يدرك أن المملكة؛ قيادة وشعبا، أفلحت في كسب التحدي، وبالعلامة الكاملة، وهي بالكاد تقطع نصف المشوار. فقد تحولت برامج ومشاريع وأهداف الرؤية إلى واقع ملموس، يعيشه المواطن والمقيم والزائر في مختلف مناطق البلاد، لا فرق بين المدن والقرى، ولا بين البحر والصحراء.

ذلك ما كشف عنه التقرير السنوي للرؤية (2022)، الذي حمل شعار «واقع نعيشه» بتقديم الحصيلة المنجزة على أرض الواقع بأرقام جعلت السعودية محل انبهار دول العالم. فقد استطاع اقتصاد السعودية، رغم الاضطراب العالمي، تحقيق أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين، متجاوزا توقعات المنظمات الدولية لنمو اقتصاد المملكة برسم عام 2022، إذ بلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي 8.7% مقارنة بالعام السابق.

وقطعت الرياض شوطا مهما في مخططها «العملاق» الرامي إلى تنمية وتنويع مصادر الاقتصاد السعودي، بزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2% كما رفعت حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 18.7% إلى 25%. وحقق الناتج المحلي نموا بمعدل 27.6% مقارنة بالعام الذي سبقه. ونجحت في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، بإجمالي تراخيص استثمارية بلغ 4358 العام الماضي، ونالت 80 شركة ترخيصا لفتح مقرها الإقليمي في المملكة.

بعيدا عن الاقتصاد، تمكنت المملكة في غضون عامين من إدخال مدينتين في قائمة الشبكة العالمية لمدن التعليم، فبعد اعتماد مدينة الجبيل الصناعية عام 2020، بعد 45 سنة على تأسيسها، جاء الدور على مدينة ينبع الصناعية عام 2022، لما حققته من جودة في التعليم وتعزيز للتنمية المستدامة. منجزات كانت وراء الحضور اللافت للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة، في معرض ريجينيرون «آيسف 2023»، في مدينة دالاس الأميركية إذ حصد الفريق ما مجموعه 27 جائزة، منها 23 جائزة كبرى وأربع جوائز خاصة.

مناسبة اليوم الوطني فرصة للتأكيد على أن المملكة، ومنذ إطلاق الرؤية عام 2016، تخوض سباقا مع الزمن في الإنجازات، فالبلد في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، والثالثة عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين. فضلا عن كون سوق «تداول» أضحت واحدة من أكبر عشرة أسواق مالية حول العالم، وعلى خطاه؛ أي الدخول ضمن العشر الأوائل عالميا، يسير دوري روشن لكرة القدم. وحازت شرف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034 لأول مرة في تاريخها، وتحظى حاليا بدعم عشرات الدول لاحتضان معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض، خلال الفترة الممتدة من خريف 2030 حتى ربيع 2031.

حق لأبناء وبنات السعودية أن يرددوا بزهو شعار اليوم الوطني «نحلم ونحقق»، لأن الحقيقة كذلك في أرض الواقع، فقبل سبعة أعوام فقط وضعت قيادة المملكة سردية حلم وطني جامع مانع، تجند الجميع؛ رجالا ونساء شيبا وشبابا كل من موقعه ومسؤولية... كي يصبح حقيقة تعم بواكير ثمارها ربوع البلاد، والآتي في المستقبل أجمل، فالرحلة نحو 2030 مستمرة، وحصاد المقبل من الأعوام حتما سيكون أفضل.

قطاع التعليم

وشهد قطاع التعليم العديد من التغيرات التي ساهمت في إحداث نقلات نوعية في إدارة المؤسسات التعليمية في المملكة حيث تم دمج وزارة التعليم العام مع وزارة التعليم العالي في وزارة واحدة، تتولى الإشراف على العملية التعليمية في المملكة، ورفع مستوى وكفاءة التعليم في الجامعات، من خلال ثلاثة مشاريع رئيسية فيها، هي مشروع تنمية الإبداع والتميز، وهو خاص بأعضاء هيئة التدريس، ومشروع إنشاء مراكز للتميز العلمي والبحثي، ومشروع دعم الجمعيات الأهلية.

وتم إرسال بعثات خارجية لطلاب الجامعات، بهدف استكمال تعليمهم في الجامعات الخارجية المرموقة، وهذا ضمن انجازات المملكة العربية السعودية.

وشهد نظام التعليم التحول الرقمي بالكامل، فقد أصبح التعليم يعتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وهو «التعليم عن بعد» إلى جانب التعليم التقليدي. وتم العمل على تطوير البحث العلمي، وتشجيع الطلاب على المشاريع البحثية المختلفة وفي مختلف المجالات، وزيادة أعداد المدارس على مستوى السعودية، فنفذ ما يقارب من 642 مشروعاً تعليمياً تصل سعتها الاستيعابية إلى نحو 300 ألف طالب وطالبة في البلاد، ومن المقرر أن يصل عدد المشاريع المدرسية في السعودية مع نهاية العام المقبل إلى نحو 1422 يتم تنفيذها تحت إشراف الوزارة. كما انخفضت نسبة الأمية في المملكة لتصل إلى نحو 5.31% وفق إحصاءات الهيئة العامة لمصلحة الإحصاءات.

