وطن النهار

مكّنت المملكة العربية السعودية شخصية المرأة السعودية في السنوات الأخيرة من العديد من الحقوق التي لم تكن قد حصلت عليها من قبل، ومنها السماح للمرأة بقيادة السيارة والسماح لها بالحصول على رخصة قيادة لذلك. وأصبح للمرأة دور فعّال في النهوض بالمملكة مثلها مثل الرجل من خلال تقلد الوظائف المختلفة. إلى جانب زيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 31% والحصول على تصريح السفر خارج البلاد وإلغاء القانون الذي كان يفرض ضرورة وجود محرم إلى جانب المرأة لإنهاء أمورها.

الى ذلك شهدت المملكة إنجازات عدة في مجالي المواصلات والنقل والفضاء، حيث تمَّ إطلاق أول قمر اصطناعي خاص بها بالاتفاق مع فرنسا من قاعدتها «كورو» تحت اسم «جيو سات»».

وتتمثل أهمية هذا القمر في قدرته على توليد الطاقة.

