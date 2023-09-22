وطن النهار

الرياض - «كونا»: على إيقاع رقصة العرضة السعودية العريقة افتتح في مقر وكالة الانباء السعودية معرض «تاريخ الدولة السعودية» تزامنا مع اليوم الوطني السعودي الـ93.

ودشن المعرض وزير الإعلام السعودي رئيس مجلس إدارة هيئة وكالة الأنباء السعودية سلمان الدوسري وعدد من المسؤولين والسفراء والاعلاميين. ويستخدم المعرض أسلوبا تفاعليا وتقنيات مرئية في عرض مراحل الدولة السعودية وفق مسار زمني متسلسل بدءا من مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل أكثر من ثلاثة قرون مرورا بالدولة السعودية الثانية وصولا إلى الدولة السعودية الثالثة.

