وطن النهار

تشارك الاندية الرياضية الشعب السعودي احتفالاته باليوم الوطني السعودي غدا السبت من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الخاصة بإحياء التراث السعودي وإقامة الاحتفالات وتعريف النجوم الأجانب بتاريخ السعودية وكان نادي «النصر» من أول المستعدين للاحتفال باليوم الوطني، بعدما ظهر قائد الفريق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو وهو يرتدي البشت والشماغ استعداداً لهذه المناسبة. وسبق وأن شارك كريستيانو رونالدو في احتفالات يوم التأسيس خلال شهر فبراير الماضي بارتداء الثوب السعودي «المرودن» وأداء رقصة العرضة السعودية لكنه لم يكتف بذلك خلال استعداداته للاحتفال باليوم الوطني بل ارتدى الشماغ السعودي بجانب الثوب. ويشار إلى أن كريستيانو رونالدو سيكون سفيراً لموسم الرياض المقبل، كما سيكون هناك متحف عن حياته وألقابه.