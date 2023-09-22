وطن النهار

تتواصل إنجازات المملكة العربية السعودية سعياً وراء تحقيق مزيد من أوجه التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع. ونجحت المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها على مدار السنوات الأخيرة في تحويل المملكة إلى واحدة من أبرز وجهات الاستثمار والمواهب العالمية.

وتنطلق تلك الانجازات من رؤية طموحة ونظرة ثاقبة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية من رسم مسارات تحول نوعية لآفاق تنموية من شأنها أن تضع المملكة ضمن موقعها الذي تستحقه على الخارطة العالمية اقتصاديا واستراتيجيا، ومن ذلك إعلانه عن إطلاق مشاريع تعزز من مكانة الاقتصاد السعودي عالمياً.

‏وفي كل يوم يضيف الاقتصاد السعودي محركات نمو جديدة، فمنذ إعلان رؤية المملكة 2030 والحكومة تعلن عن مشروعات تعتمد على الاستثمارات بشكل أساسي مما يجعل المستثمرين أكثر ثقة في نجاح خطط التحول الاقتصادي.

وتسعى السعودية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية ومصادر دخلها بعيداً من النفط، وتهدف لزيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65 في المئة بدلاً من 40 في المئة، تمثل نسبة مشاركته الحالية.

وسواء كان الأمر يتعلق بالمدن العملاقة مثل «نيوم» أو بالاستثمارات التي تهدف لترسيخ ريادة المملكة عالمياً في مجال الهيدروجين الأخضر،والتي فاقت قيمتها 5 تريليونات دولار ثمة قاسم مشترك وحيد بين هذه الإنجازات والطموحات وهو الأساس الرقمي المتين الذي يمهد طريق المملكة لبناء اقتصاد معرفي مستدام يرتقي لأعلى معايير التنافس العالمية.

فالمملكة في رحلة تحول غير مسبوقة، وتركز على أهداف التنمية المستدامة التي تعد جزءاً أساسياً في إطار عملنا، كما جرى مواءمة الجهود مع الدروس التي تعلمناها، من خلال تضمين أهداف التنمية المستدامة في البرنامج الوطني، ودعم الابتكار، والاستثمار في التنمية البشرية. واستطاعت المملكة العربية السعودية تحقيق قفزات كبيرة في التنويع الاقتصادي لعدد من المجالات، خاصة في برامج الإسكان وخفض معدلات البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوطين التقنيات الحديثة وغيرها من البرامج التي تعمل عليها البلاد في الوقت الراهن. واستمر الاقتصاد السعودي في النمو رغم التحديات العالمية، وأظهر أداء مميزاً في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك في معدلات التوظيف، إذ نما الاقتصاد محلياً بمعدل 8.7 في المئة متجاوزاً بذلك متوسط نمو الاقتصاد العالمي الذي بلغ 3.5 في المئة.

واستمر القطاع الخاص السعودي في دعم معدلات النمو الاقتصادي، منوهاً إلى أن الأنشطة غير النفطية حققت نمواً بمعدل 5.4 و5.5 في المئة خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي، ولفت إلى أن الائتمان المصرفي ارتفع بنحو 10.2 في المئة على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني من هذا العام. كما أن مؤشرات الأداء للنظام المالي للبلاد متينة، وبلغت نسبة تغطية السيولة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي نحو 188 في المئة، كما أن صافي التمويل المستقر بلغ 115 في المئة في الفترة ذاتها».

وقد وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته.

وتتمتع المملكة ببنية تحتية متطورة لتقنية المعلومات والاتصالات، فقد كانت الشركات السعودية المشغلة لشبكات الاتصالات في طليعة الشركات العالمية التي عملت على نشر تقنية الجيل الخامس، حيث تغطي شبكاتها اليوم معظم مناطق المملكة وفي الواقع، صُنفت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عالمياً بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.

كما تستهدف المملكة رفع عدد شركات التقنيات المالية إلى 525 شركة، وزاد «نعمل مع هيئة السوق المالية على إطلاق برنامج جديد لتمكين شركات التقنية المالية الناشئة في البلاد وتحفيزها لدعم هذا القطاع»، «كما نستهدف رفع القيمة التراكمية للاستثمار المالي الجريء إلى 12.2 مليار ريال (3.25 مليارات دولار)، وكذلك نستهدف رفع مساهمة قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي 13.3 مليار ريال (3.55 مليارات دولار)، بهدف تحقيق مستهدفات 2030».

وقد اكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

وأشاد الصندوق بتسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وبالإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأثنى التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%، منوها ببلوغ مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل مستوى قياسيا وصل إلى نحو 37% متجاوزة نسبة 30% المستهدفة ضمن رؤية السعودية 2030، كما رحب التقرير بالجهود الوطنية المستمرة لتعزيز مساهمة المرأة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكّد التقرير أن استمرار إصلاحات رؤية السعودية 2030 يمثل تقدماً في دفع برامج التنوع الاقتصادي للبلاد لتقليل اعتمادها على النفط، متوقعاً استمرار الزخم القوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يصل متوسط نموه إلى 4.9% في عام 2023م، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي، وزيادة الاستثمار الخاص من خلال المشاريع والبرامج المعززة لنمو القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوتيرة المتسارعة في تنفيذ المشاريع، مما سينعكس إيجابياً على نمو الناتج المحلي غير النفطي.

كما رحّب التقرير بالجهود الإصلاحية الجارية في إطار برنامج الاستدامة المالية، بما في ذلك تعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق وتقوية إطار المالية العامة، منوهاً بمستويات الدين المنخفضة والمستدامة وتوفر الحيز المالي القوي، ومشيداً بالتقدم الملحوظ في شفافية المالية العامة من خلال بيان الميزانية الموسع والتقارير التفصيلية الأخرى.

وأكد أن السياسة النقدية المتبعة (سعر صرف ثابت) ملاءمة وتخدم اقتصاد المملكة، وأن أداء القطاع المصرفي لا يزال قوياً خلال العام الحالي بفضل جهود البنك المركزي السعودي (ساما) المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية؛ مما أسهم في تحقيق نسب ربحية عالية (أعلى من مستويات ما قبل الجائحة)، إضافةً إلى ارتفاع نسب كفاية رأس المال، وانخفاض نسب القروض المتعثرة، كما رحب التقرير بجهود البنك في تعزيز مكانة المملكة كمركز للتقنية المالية.

في نهاية يوليو الماضي، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي نما 1.1 في المئة في الربع الثاني من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وجاء هذا النمو مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة 5.5 في المئة في الأنشطة غير النفطية، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.7 في المئة، وكشفت وزارة السياحة السعودية عن تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بند السفر في الربع الأول من العام الحالي 2023 بلغ 22.8 مليار ريال (6.08 مليارات دولار)، فيما بلغ العجز 1.6 مليار ريال (430 مليون دولار).

