وطن النهار

تشهد السعودية حزمة تغييرات بوتيرة متسارعة، فبمجرّد انطلاق بعض مشاريع التحديث لا سيّما تلك المعنية بتنشيط السياحة، أضحت المملكة محظ أنظار الكثيرين حول العالم. حتى أن بعض من مشاريع المملكة هذه من شأنه رسم ملامح مستقبل السعودية، وخطو خطوات حثيثة في تقليل الاعتمادية الكبرى على البترول ومشتقاته كمصدر شبه مطلق للدخل الوطني.

اطلقت المملكة عددا من المشاريع التنموية العملاقة من بينها :-

مشروع القدية

تحت مسمّى عاصمة الترفيه، يلقي مشروع القدية الترفيهي بظلاله على مساحة شاسعة تبلغ 334 كيلومتراً مربعاً في الرياض. تصل تكلفة المشروع لحوالي 8 مليارات دولار منذ البدء في تنفيذ أعماله مطلع عام 2019، ليتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع عام 2022.

مشروع نيوم

تم الإعلان عن المشروع لأول مرّة عام 2017 من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ضمن إطار رؤية 2030 وخططها التنموية والتحديثية بعيدة الأمد. إذ تصبو هذه الخطّة لأن تجعل المدينة مركزاً تقنياً بتكلفة ضخمة تقدّر بإجمالي مبلغ 500 مليار دولار. ويعتبر مشروع نيوم رمّانة مشاريع السعودية الكبرى ونواة لاستراتيجية ما بعد النفط التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر شبه أوحد للدخل.

مشروع البحر الأحمر للتطوير

يقبع المشروع بين مدينتي أملج والوجه على سواحل البحر الأحمر. تم تدشين المشروع على مساحة تقدّر بحوالي 30 ألف كيلومتر مربّع تتألف من أرخبيل من الجزر البدائية، وصحراء ممتدّة الأطراف مليئة بالقبب الجبلية والكنوز التاريخية وبركان هامد.

مشروع جبل عمر

يتوقّع أن يكون مشروع تطوير جبل عمر في مكّة أحد أكبر مشاريع الإنشاءات في منطقة تبلغ مساحتها 40 هكتاراً وبتكلفة 4.4 مليارات دولار، يجمع المشروع بين الأبراج الفندقية والبنايات السكنية الشاهقة.

وسيكون بوسع المشروع استيعاب ما يصل إلى 36 ألف زائر سنوياً، وبطاقة استيعابية قصوى تبلغ 100 ألف خلال موسم الحج. ينقسم المشروع لثماني مراحل وسيشهد إنشاء توأماً من برجين فندقيين متجاورين، ومناطق مخصّصة للمصلّين.

مترو الرياض ومترو جدّة

يُخطّط لأن تحتضن العاصمة السعودية مترو خاصاً مع افتتاح مرحلة التنفيذ الأولى عام 2020، وقدّر للمشروع أن يكون أكبر مشاريع التنقل الحضرية في العالم بستة خطوط تغطي مساحة قدرها 176 ألف كيلومتر و85 محطة قطار مترو في المدينة.

وبمجرّد اكتمال المشروع، ستصبح شبكة المترو هذه قادرة على نقل 400 ألف راكب يومياً بطول قطار يصل إلى 36 متراً، وقادرة على نقل الركاب ضمن ثلاثة مقاعد: مقاعد درجة أولى، ومقاعد عائلية، ومقاعدة أحادية. كما ستضم شبكة المترو شبكة باصات موازية.

متنزّه الملك سلمان

بمساحة تبلغ حوالي أربعة أضعاف متنزّه نيويورك، سيمتد متنزّه الملك سلمان على مساحة تصل لحوالي 13 كيلومتراً مربّعاً

في موقع المطار القديم، وسيتم ربطه بخطوط الباص والمترو في المدينة.

سيتضمّن المتنزّه الحدائق العمودية والدهليز ومحمية طيور وفراشات، كما سيحتضن المتنزّه قسم للفنون سيمتد على مساحة 400 ألف متر مربّع تتضمّن مسرحاً وطنياً مفتوحاً يتكوّن من قرابة 8 آلاف مقعد في الهواء الطلق.

مشروع الوديان

يتوقّع أن يكون مشروع الوديان بمنزلة المنطقة الكوزموبوليتية في العاصمة الرياض، أي تلك المنطقة التي تتوافق مع أعلى معايير الحداثة والتطوّر العالمية لتضم مختلف الجنسيات من حول العالم وتغطّي مساحة قدرها 7 ملايين متر مربّع. تتألف منطقة مشرع الوديان من 12 منطقة بما يزيد على حوالي 50% من مساحة مخصّصة للفضاء المفتوح ومثبّتة من قبل متنزّه مركزي ضخم حول أودية الوديان الطبيعية.

