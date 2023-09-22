وطن النهار

بمناسبة حلول الذكرى الـ93 لليوم الوطني السعودي نشارك الأشقاء فرحتهم وأطيب وأجمل التهاني نزفها من دولتنا الحبيبة الكويت إلى الشقيقة القريبة من قلوبنا المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وولي عهد وشعباً ، تجتاز المملكة عيدها الثالث والتسعين لتقترب من المئة وهي تسابق الزمن بكامل حيويتها، لياقتها، وقدرتها على التعامل مع المتغيرات المتسارعة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان صاحب الرؤية التحديثية لقراءة الواقع والمستقبل المفتوحين على آفاق رحبة في جميع المجالات والحلول الإبداعية لتحقيق الانجازات والنجاحات المتميزة، وتزداد مملكة الخير والسلام حيوية ورسوخا كلما اقتربت من عامها المئة لتؤكد على متانة البنيان الذي شيده الأجداد، ووجد فيه الأحفاد أرضية صلبة لتجديد يحفظ للمواطن استقراره ويبقيه على تماس مع آخر تطورات العصر، ويضمن فاعلية دور ريادي في خدمة قضايا الامتين العربية والإسلامية لم تتخل عنه المملكة لحظة واحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود.

ومشاركة الكويت فرحة المملكة بيومها الوطني تأتي تأكيداً على متانة العلاقة التاريخية للعلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، والتي تزخر بصفحات من المواقف المشرفة في تاريخ البلدين تعد نموذجا يحتذى به في بناء العلاقات الدولية وتتميز العلاقة بروابط أخوية ممتدة راسخة ومتماسكه لما للمملكة من مكانة خاصة في قلوب الكويتيين كما للكويت مكانة خاصة في وجدان السعوديين، داعين المولى عز وجل أن يحفظ بلدينا ويديم علينا نعمة الأمن والأمان ومزيداً من التقــدم والازدهــار، في ظــل القيادتين الحكيمتين لمواصلة مسيرة الخير والنماء.

