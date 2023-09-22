وطن النهار

أعرب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن أمله بأن ينظر القضاء إلى قضية المواطن محمد بن ناصر الغامدي، والذي صدر بحقه حكما بالقتل بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، بـ«طريقة مختلفة» إذ أشار ولي العهد إلى أن هناك بعض القوانين «السيئة» في السعودية ولفت إلى أن القيادة في المملكة تعمل على تغييرها وفقا للأولويات.

وسأل مذيع قناة «فوكس نيوز» بريت باير، ولي العهد حول حقيقة المقال الذي نشرته وكالة «ا.ب.» الأميركية تحت عنوان «الحكم على رجل سعودي بالإعدام بسبب منشوراته على الإنترنت» وقال ولي العهد السعودي «للأسف هذا حقيقي وهو أمر لا يعجبني»، وتساءل المذيع: «ألا يمكنك تغييره؟»، ليجيب الأمير محمد بن سلمان «نحن نقوم بأفضل ما لدينا لفعل ذلك لقد أضفنا بالفعل بعض القوانين وغيرنا عشرات القوانين الأخرى وهناك في القائمة أكثر من ألف قانون ولدي 150 محاميا في مجلس الوزراء لذلك أحاول إجراء التغييرات حسب الأولويات بشكل يومي».

وأضاف ولي العهد السعودي قائلا «لكننا لسنا سعداء بذلك ونحن نخجل من ذلك لكن النظام القضائي ملزم باتباع القوانين ولا يمكنني أن أقول للقاضي «افعل ذلك وخالف القانون!». لأن ذلك ضد سلطة القانون». وأردف الأمير محمد بن سلمان قائلا: «لكن هل لدينا قوانين سيئة؟ نعم... وهل نعمل على تغييرها؟ نعم...».

وردا على سؤال مذيع «فوكس نيوز» عما إذا كان الرجل سيواجه عقوبة الإعدام بسبب المنشور، قال الأمير محمد بن سلمان «حسنا، هناك خطوات معينة للمحاكمة وآمل أنه في المرحلة المقبلة من المحاكمة سيكون القضاة أكثر خبرة وسينظرون إلى الأمر بطريقة مختلفة».

