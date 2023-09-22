وطن النهار

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أكدت وزيرة الاشغال العامة د. أماني بوقماز حرص القيادة السياسية على تطوير قدرات الشباب واتاحة الفرصة للجميع للتميز والعطاء واكتساب الخبرات وتحمل المسؤولية، لافتة الى ان الدول المجاورة تقدمت بشبابها وعطائهم المتواصل لبلدانهم.

واضافت بوقماز خلال كلمتها في اللقاء التنويري التي اقامته وزارة الاشغال للموظفين الحديثي التخرج أن كل شوارع البلاد في جميع المحافظات تعاني اليوم بسبب تقصير البعض في الماضي، مبينة اننا استثمرنا المليارات للنهوض بالبنية التحتية لبناء منظومة صحيحة قائمة على الحوكمة وعليه لا بد ان نواصل الليل بالنهار لنلحق بمن حولنا في التطور والتقدم.

ودعت الموظفين الى اكتساب الخبرة اللازمة للنهوض بالبلد وتقلد المناصب القيادية ومحاولة تحقيق التنمية في مختلف ميادين العمل الهندسي، مشيرة الى ان عمل المهندس لا يقف عند تخصصه بل يتجاوز ذلك الى الأخذ بزمام المبادرة والتفاني لوطنه الذي ينهض بسواعد ابنائه المخلصين.

الكفاءة الفنية

من جانبه، اكد وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف عيد الرشيدي أن الكفاءة الفنية هي المطلوبة وليس الكم، موضحا ان كثرة الاعداد للعاملين ليس المعيار بل العمل والتميز.

واوضح الرشيدي ان دور الوزارة هو توظيف الخبرات بمكانها الصحيح والمناسب ونحاول ان نساعدكم باظهار قدراتكم، مشددا ان المهندس يجب ألا يبحث عن مكان عمل قريب من منزله بل عليه ان يبحث عن المكان الذي يتواءم مع امكاناته ويكون له بصمة.

ومن يملك الكفاءة هو من يستحق ان يكون قيادياً، وابداعك وانتاجيتك هي الفيصل في العمل وما تقدمه لوطنك.

بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الاشغال العامة والوكيل المساعد للتخطيط والتنمية م.أحمد الصالح ان مناقصات الطرق حاليا في ديوان المحاسبة لتوقيع عقدين هما الفائزين ماليا وفنيا، وقد تم اختيار هذه الشركات وفق لجنة محايدة من جهات عدة بالدولة وتختص هذه العقود بمحافظات الجهراء وحولي وهي البداية لمشروع متكامل لحل مشكلة الطرق.

واضاف الصالح ان هذه الخبرات العالمية ستزيد رافد الخبرة والمهارة للعاملين الوطنيين ولتحمل المسؤولية وجميع ذلك يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة بان يكون للشباب دور كبير في حل المشكلات التي يعاني منها البلد.

