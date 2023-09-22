وطن النهار

أكدت الهيئة العامة للشباب الحرص على دعم مواهب الشباب وقدراتهم وصولا إلى تمكينهم في المجالات كافة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب المدير العام بالهيئة لقطاع تنمية الشباب بالتكليف الدكتور مشعل الجنوبي خلال حفل تكريم المشاركين في برنامج (قادة المستقبل) الذي شهد مشاركة واسعة.

وقال الجنوبي إن البرنامج الذي جاء ضمن الأنشطة الصيفية وشهد مشاركة 100 شاب وشابة ممن تتراوح أعمارهم ما بين 11 و 17 عاما استهدف تعزيز روح القيادة لدى المشاركين وتدريبهم على مجموعة من المهارات المهنية التي تساعدهم على التفوق في مساراتهم المهنية.

وأفاد بأن البرنامج يعد من المشاريع المهمة مضيفا أنه ستكون هناك مشاريع مشابهة لتعزيز مهارات الشباب وإظهار ابداعاتهم. ودعا الشباب إلى متابعة موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع على البرامج والأنشطة المقدمة.

يذكر أن برنامج قادة المستقبل يعد الأول من نوعه في دولة الكويت ويستهدف إعداد وتأهيل الطلاب لشغل وظائف مختلفة وتعزيز معدل توظيف الكوادر الشبابية من ذوي الكفاءات.ومن خلال البرنامج تعرف المشاركون على أساليب تطوير العادات السلوكية الإيجابية والتخطيط الفعال وبناء المهارات القيادية.

