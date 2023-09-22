وطن النهار

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لقيت وافدة في منتصف العقد الثاني من عمرها مصرعها بعدما لفظت انفاسها الاخيرة في مستشفى الفروانية من جراء التعدي عليها بالضرب من قبل زوجها الثلاثيني في مسكنهما بمنطقة العميرية، وتمكن رجال الامن من ضبط الجاني «الزوج» وإحالته إلى الجهات المختصة.

ووفق مصدر أمني أن الوافدة من الجنسية السورية وصلت إلى مستشفى الفروانية بحالة سيئة جدا وعليها آثار ضرب مبرح إلا انها لفظت انفاسها الاخيرة من جراء ما تعرضت له من الضرب، وعليه تم ابلاغ الجهات الامنية المختصة التي بدورها علمت أن المتورط في الواقعة زوج الضحية وهو من فئة غير المحددين الجنسية ويبلغ من العمر 30 عاماً وعليه قام رجال المباحث بضبط الجاني وإحالته إلى الجهات المختصة بتهمة القتل العمد، للتحقيق معه لمعرفة واقعة الجريمة.

