وطن النهار

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على حريق بطرادين في منطقة حطين، واصيب على اثره شخص بحروق متفرقة بالجسم وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية صباح امس (الخميس) يفيد عن اندلاع حريق بطرادين في منطقة حطين.

وأوضحت أن إدارة العمليات المركزية وجهت فرقة إطفاء مركز صبحان إلى موقع الحادث وعند وصول الفرق تبين أن الحريق اندلع في طرادين بطول 35 قدماً وعليه باشرت فرق الإطفاء بعملية المكافحة وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وقد أسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق وتم تسليمه إلى الطوارئ الطبية.

