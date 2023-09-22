الأولى

بدأ سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد الرسمي المرافق لسموه زيارة رسمية للصين تلبية للدعوة الموجهة من قبل الرئيس شي جين بينغ وذلك للقاء سموه مع الرئيس الصيني ولحضور حفل افتتاح الدورة الـ19 للألعاب الأولمبية الآسيوية التي ستعقد في مدينة هانغتشو. (طالع ص 02 و13)

وكان سموه وصل صباح امس إلى مطار هانغتشو شياوشان الدولي بالصين وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار وزير النقل والمواصلات الصيني لي شو بنغ ورئيس المجلس الاستشاري السياسي في مقاطعة جوجيانغ الوزيرة هوانغ لي شي ورئيس بعثة الشرف المرافق السفير الصيني لدى الكويت تشانغ تشي وي ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات وسفير الكويت لدى الصين جاسم الناجم والقنصل العام لدى شنغهاي مشعل الشمالي والقنصل العام لدى كوانزو عبدالله تركي التركي والقنصل العام لدى هونغ كونغ ناصر صقر الغانم إضافة الى مسؤولي مكاتب سفارة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وأبناءه وبناته الرياضيين المشاركين في الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية.

هذا وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة تشجيعية لأبنائه وبناته الرياضيين بهذا اللقاء قال فيها: يسرني في البداية أن أرحب بكم وأنقل لكم تحيات قائدنا ووالدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ودعوات سموه بأن تكلل جهودكم بالتوفيق والتميز خلال مشاركتكم ممثلين لوطننا العزيز والرياضة الكويتية في الدورة التاسعة عشرة للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.

وأضاف: حرصت خلال هذه الزيارة الرسمية للصين على أن ألتقي بكم وجميع الإداريين والمعنيين بتمثيل الكويت في هذه البطولة الدولية لأشد على أيديكم وأوصيكم ببذل ما في وسعكم من جهود لتحقيق الأمل المنشود ورفع اسم الكويت عاليا في هذا المحفل الرياضي.

وقال سموه: لقد جئتم إلى هنا لتمثيل وطنكم لا أنفسكم والرياضة أخلاق قبل أن تكون أداء فتحلوا خلال مشاركتكم بالأخلاق الكريمة وتمسكوا بالقيم النبيلة مدركين أن ما بذلتموه في التدريب والاستعداد هو القوة والعتاد في بلوغ الغايات وتحقيق الإنجازات من خلال منافسات شريفة لحصد جوائز رفيعة. ونحن إذ نبث فيكم روح الحماس فإنه لا يفوتنا أن نقدر جميع الجهود المخلصة التي بذلها المدربون وجميع المعنيين مؤكدين أهمية الاستمرار في تطوير الرياضة الكويتية بمختلف أنواعها والارتقاء بها مواكبين كل حديث وجديد من أجل تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة الكويت العالية وسمعتها الطيبة.

من جهة أخرى أورد تقرير بثته «كونا» أنه ما بين رؤية «كويت جديدة 2035» ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية أفق واسع رسمته الرؤى الاستشرافية الاحترافية في البلدين استنادا إلى دروس التاريخ والجغرافيا السياسية بكل ما يعنيه ذلك من تعاون في المجالات الحيوية اقتصاديا وتنمويا وفرص متعددة تمكنهما من مجابهة التحديات والتطورات في المنطقة والعالم.

وتمضي العلاقات الكويتية - الصينية قدما بدعم من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد والرئيس شيجينبينغ وتشهد تطورا مطردا ومستمرا وبناء على ذلك أيضا تأتي زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد والوفد المرافق لسموه إلى الصين.

وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقات الكويتية - الصينية تطورا متسارعا وحرصا مشتركا من البلدين على تحقيق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التي تربط رؤية كويت 2035 بمبادرة الحزام والطريق الصينية عبر وضع منهج متكامل للتعاون الاقتصادي بينهما.

وتتوافق مبادرة الحزام والطريق مع رؤية كويت 2035 عبر سعيهما لإحياء طريق الحرير وإنشاء منطقة حيوية تجارية تخدم مختلف دول العالم وتسهم في ازدهار وإثراء الاقتصاد العالمي.

وتعتبر مشاركة الكويت في مشروع طريق الحرير انعكاسا لرؤيتها الاستراتيجية بتحولها الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي بهدف استعادة دورها الريادي في المجالين التجاري والاقتصادي في المنطقة.

كما تعد الكويت أول دولة خليجية تبادر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين في مبادرة «الحزام والطريق» فمن شأن إحياء طريق الحرير تغيير شكل ونمط العلاقات الدولية عبر تكريس المنافع المشتركة بين الأمم وحل مشاكل الدول النامية وإرساء قواعد السلم والأمن الدوليين.

وأتى تفرد الصين بالمرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري للكويت في السنوات الأخيرة وثاني أكبر مشتر للنفط الكويتي ومشتقاته تأكيدا على العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين وأخذها لطابع تصاعدي مستمر بدعم من القيادتين الكويتية والصينية إذ بلغ حجم التبادل الاقتصادي والتجاري في عام 2022 نحو 31?48 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 42?3 في المئة.

وتتوافق هذه المبادرة مع رؤية الكويت بالتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي في عام 2035 ورؤية إنشاء مدينة الحرير التي أطلقت عام 2006 مما يجسد آفاقا جديدة وطموحا واسعا لإحياء طريق الحرير التاريخي.