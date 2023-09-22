الأولى

توالت الاقتراحات النيابية ذات الأبعاد التنموية التي تزيد من تدخل الدولة في الاقتصاد وتخفف من التكاليف على الأسرة الكويتية وتحسن مستويات الخدمات العامة حيث قدم النواب حسن جوهر وعبدالله المضف وعبدالعزيز الصقعبي وأسامة الزيد ومهند الساير أمس اقتراحا بقانون لتأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة.

يهدف الاقتراح الى دعم وتوطين الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة في الكويت بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية.

وتضع الشركة الدراسات والخطط والبرامج الزمنية وتتخذ جميع الإجراءات والعمليات اللازمة لتحقيق أغراضها، عبر إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة ومنها الصناعات المرتبطة بعلوم النانو، وإعداد دليل إرشادي دوري للمستثمرين بالصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة القابلة للتنمية والتطوير والتوطين في الكويت وإجراء دراسات الجدوى للمشاريع المراد إنشاؤها أو المشاركة فيها.

من جانبه، قدم النائب حمد العليان اقتراحا لإنشاء عدد من المدارس الحكومية ذات التعليم الأجنبي وأخرى ذات التعليم ثنائي اللغة تتبع قطاع التعليم العام، وتشرف عليها وتملكها بالكامل وزارة التربية، وتكون الدراسة فيها بالمجان العام على ان تغطي جميع محافظات الكويت.

من جهته، قدم النائب أسامة الزيد اقتراحا من شأنه توحيد أسعار السلع الغذائية المقدمة من قبل الجمعيات التعاونية وتحديدها بهامش ربح بسيط.