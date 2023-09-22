الأولى

أكدت وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز أن كل شوارع البلاد في جميع المحافظات تعاني بسبب تقصير البعض في الماضي. وقالت: لقد استثمرنا المليارات للنهوض بالبنية التحتية لبناء منظومة صحيحة قائمة على الحوكمة وعليه فلابد ان نواصل الليل بالنهار لنلحق بمن حولنا في التطور والتقدم.

ولفتت خلال كلمتها في اللقاء التنويري الذي اقامته وزارة الاشغال للموظفين حديثي التخرج الى حرص القيادة السياسية على تطوير قدرات الشباب واتاحة الفرصة امام الجميع للتميز والعطاء واكتساب الخبرات وتحمل المسؤولية ، لافتة الى ان الدول المجاورة تقدمت بشبابها وعطائهم المتواصل لبلدانهم.