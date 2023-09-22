وطن النهار

بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم نبيل الدخيل أقامت سفارة نبيال حفل استقبال بمناسبة الاحتفال بيوم الدستور واليوم الوطني النبيالي.

وبهذه المناسبة قالت القائم بأعمال السفارة النيبالية لدى البلاد سوجاني رانا اننا نحتفل بيوم الدستور في نيبال الذي يمثل الإنجاز التاريخي لتطلعات الشعب النيبالي التي طال انتظارها للحصول على دستور يكتبه ممثلوه المنتخبون.

واوضحت ان العلاقات مع الكويت توسعت بشكل كبير بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين، وفي العام الماضي احتفلنا بالذكرى الخمسين لعلاقاتنا، وعلى مر السنين، تطورت هذه العلاقة على أساس من الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل.

بينت ان تبادل الزيارات على مختلف المستويات أدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية، حيث دعمت نيبال دائما سيادة الكويت واستقلالها وسلامة أراضيها وتدعم الكويت نيبال من خلال تقديم المساعدات الفنية والمالية والإنسانية على مختلف المستويات.

وقالت ان نيبال ودولة الكويت تعملان بشكل وثيق في مختلف المنتديات الإقليمية والدولية، لافتة إلى ان العلاقات توطدت بين البلدين مع تسيير رحلات جوية مباشرة بين الكويت المدينتين الرئيستين في نيبال (كاتماندو وبهايراهاوا).

وأعربت عن خالص امتنانها لدولة الكويت لاستضافتها أكثر من 96 ألف نيبالي، حيث إن المواطنين النيباليين العاملين في دولة الكويت يساعدون في تعزيز العلاقات على مستوى الشعب.

وأضافت: تتمتع نيبال ودولة الكويت بإمكانيات هائلة لتوسيع علاقاتنا في مجالات مثل التجارة والسياحة والاستثمار والتوظيف. وتقوم حكومة نيبال بتنفيذ بعض المشاريع الكبرى بمساعدة دولة الكويت وتحديداً من خلال الصندوق الكويتي، ونتوقع تحديد المزيد من مجالات التعاون في الأيام القادمة.

