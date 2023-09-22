وطن النهار

أعلنت إدارة العلاقات العامة أن ادارة نظافة محافظة الاحمدي نفذت حملة تنظيف واسعة على الساحات في صناعية منطقة الفحيحيل فيما يخص الشاحنات والمعدات الثقيلة المخالفة لرفعها من قبل الفريق الرقابي في بلدية محافظة الاحمدي.

وقال مدير ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق في المحافظة نواف المطيري ان الحملة جاءت بتوجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة واشراف ومتابعة من قبل مدير عام البلدية بالوكالة المهندس سعود الدبوس.

وبين أن حصيلة الحملة الميدانية وضع 52 ملصق سيارة مهملة الى جانب توجيه 8 تعهدات ورفع عربتي ايسكريم في منطقة الفحيحيل الصناعية.

ودعا اصحاب الشاحنات والمعدات الثقيلة والسيارات المهملة والسكراب بالتعاون مع فرق البلدية بالالتزام بعدم وقوف هذه الشاحنات في الساحات غير المسموح بها الوقوف تجنبًا لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

