وطن النهار

افاد سفير روسيا لدى البلاد فلاديمير جيلتوف بأن بلاده تدعم القانون الدولي وتطبيق الاتفاقيات الدولية الموقعة بين الدول. وأوضح في تصريح خاص - تعليقاً على إبطال المحكمة الاتحادية العراقية العمل باتفاقية خور عبد الله المبرمة مع الكويت في عام 2012 والمصدق عليها من برلماني البلدين في عام 2013 و المودعة لدى الأمم المتحدة -اوضح أن الوضع الراهن في العراق لا يعكس على تنفيذ العراق لاتفاقياته مع الدول الأخرى ومن ضمنها مع الكويت بخصوص اتفاقية خور عبدالله وما تم التوقيع عليه بين الجانبين وبالتالي يجب التزام العراق تنفيذ هذه الاتفاقية، مؤكداً علاقة بلاده الوثيقة مع الكويت، ولفت في الوقت ذاته الى توقيع اتفاقية الكويت الأمنية مع الجانب الكويتي والتي تتضمن التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين.