عربيات ودوليات

باريس- الوكالات: لأول مرة في تاريخ العلاقات البريطانية الفرنسية، ألقى الملك البريطاني تشارلز الثالث أمس خطابا أمام مجلس الشيوخ، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستبقى «دائما أحد أقرب حلفاء فرنسا». وفي كلمته أمام السياسيين من مجلسي النواب والشيوخ في البرلمان، قال الملك تشارلز إن «شراكتنا عبارة عن شراكة تم تشكيلها من خلال الخبرة المشتركة، وهي شراكة تظل حيوية للغاية ونحن معا نواجه تحديات عالمنا». وتعهد ببذل كل ما في وسعه «لتعزيز العلاقة التي لا غنى عنها بين المملكة المتحدة وفرنسا»، مؤكدا أهمية هذه العلاقة في «معالجة تغير المناخ والحرب في أوكرانيا».

وأضاف: «تصميمنا وتحالفنا أكثر أهمية من أي وقت مضى.. معا، نحن ثابتون في تصميمنا على أن أوكرانيا سوف تنتصر وأن حريتنا سوف تسود»، مشددا على أن المملكة المتحدة وفرنسا «تقفان في تضامن حازم» مع أوكرانيا.

وكان تشارلز دعا إلى «إعادة تقوية صداقة» المملكة المتحدة وفرنسا، خلال مأدبة رسمية أقامها على شرفه الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر فرساي في غرب باريس. ورحب الملك -أيضا- بالقمة الفرنسية- البريطانية التي عقدت في مارس الماضي، في قصر الإليزيه بين ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، معدا أن هذه القمة، الأولى بين البلدين منذ 5 سنوات، أسهمت في «تجديد الوفاق الودّي» بين لندن وباريس بعد التوترات التي نجمت عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. من جهته، شكر الرئيس الفرنسي الملك البريطاني على زيارته باريس بعد أشهر قليلة من توليه العرش، معدا أن هذه الزيارة هي «علامة صداقة وثقة»، و»تحية لماضينا»، و»ضمانة للمستقبل». وأضاف ماكرون «على الرغم من بريكست، ولأن ما يربطنا ضارب في القدم، فأنا أعلم أننا سنواصل كتابة جزء من مستقبل قارتنا معا، لمواجهة التحديات وخدمة القضايا المشتركة بيننا». كما أحيا تشارلز وماكرون ذكرى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، التي أقيمت على شرفها مأدبة مماثلة في هذا القصر نفسه في 1957، وكانت تكن «أعظم مودة لفرنسا»، على حد قول نجلها.

وشملت المأدبة دعوة أكثر من 150 ضيفا منهم؛ الممثل البريطاني هيو جرانت، ونجم الروك ميك جاجر ومدرب أرسنال السابق لكرة القدم أرسين فينجر، ونجم كرة القدم الفرنسي ديدييه دروجبا، بالإضافة إلى الملياردير الفرنسي برنار أرنو.

