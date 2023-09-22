عربيات ودوليات

بكين- الوكالات: وصل الرئيس السوري بشار الأسد أمس إلى مدينة هانغتشو في شرق الصين، في أول زيارة رسمية له منذ نحو عقدين.

وتهدف الزيارة إلى دعم جهود إعمار سورية التي دمرتها الحرب مع الجماعات الإرهابية.

والصين ثالث دولة غير عربية يزورها الأسد منذ عام 2011، بعد روسيا وإيران.

ويشارك الرئيس الأسد غدا في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية مع نظيره الصيني شي جينبيغ. ويرافق الأسد وفد اقتصادي لبحث مشروع إعادة إعمار سورية. ولم تعلّق وزارة الخارجية الصينية على مضمون الزيارة.

ويرى مراقبون أن سورية تتمتع بأهمية إستراتيجية بالنسبة لبكين نظرا لموقعها الجغرافي بجوار العراق، إذ يأتي منه نحو 10% من النفط الصيني، وبجوار تركيا التي تمثل نهاية الممرات الاقتصادية الممتدة عبر آسيا إلى أوروبا.

وفي سبتمبر 2017، صنّفت دمشق الصين، إلى جانب روسيا وإيران، «بالحكومات الصديقة» التي ستمنح الأولوية لمشاريع إعادة الإعمار.

بعد ذلك أظهرت بكين بعض الاهتمام، وحضرت أكثر من ألف شركة صينية المعرض التجاري الأول حول مشاريع إعادة الإعمار السورية في بكين، بينما تعهدت باستثمارات بقيمة ملياري دولار. كما حضرت 200 شركة أخرى معرض دمشق التجاري الدولي 2018، وكان هناك أيضا بعض الاستثمار المحدود في قطاع السيارات السوري، بينما وافقت بكين على إرسال مساعدات بقيمة 16 مليار دولار.

وفي يناير من عام 2022 وقعت الحكومة السورية على اتفاقية الانضمام إلى مبادرة «الحزام والطريق»، والتي تعمل بكين من خلالها على توسيع نفوذها في المناطق النامية من خلال مشاريع البنية التحتية.

وقال تشاو تشي جيون، المحلل الصيني والخبير في الشؤون الآسيوية لوكالة «سبوتنيك»، إن «دعوة بكين للرئيس الأسد بزيارة الصين، ينبع من موقفها الداعم لسورية في حماية سيادتها وسلامة أراضيها، حيث أن التعاون بين الصين وروسيا وسورية في الشرق الأوسط، يعزز بشكل أكثر فعالية استعادة السلام في المنطقة ويضعها على مسار التنمية الصحيح. علاوة على ذلك، من الممكن الجمع بين مبادرة الحزام والطريق الصينية واستراتيجية التنمية الروسية جنوبا في الشرق الأوسط، لتشكيل قناة رئيسية جديدة للاتصال مع أفريقيا والبحر المتوسط وأوروبا». وأضاف «من منظور المشهد الاستراتيجي العالمي، يمكن اعتبار زيارة الأسد للصين، بمثابة خطوة كبيرة من جانب بكين ودمشق، لاختراق الاحتواء الاستراتيجي للولايات المتحدة وحلفائها، حيث جمعت واشنطن مجموعة من الحلفاء لاحتواء وقمع روسيا في أوروبا وقمع الصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وقد عززت الصين وروسيا التنسيق الاستراتيجي، كما اختارتا اتجاهين لكسر هذا الوضع».

