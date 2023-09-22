عربيات ودوليات

قال أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي إن «اتفاقات أبراهام» ناجحة، وإنها استمرت على المستوى الإستراتيجي بغض النظر عمن يرأس الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن هذه الاتفاقات لم تصمم لحل القضية الفلسطينية. وأضاف المسؤول الإماراتي -خلال مشاركته في القمة العالمية الأولى للشرق الأوسط المنعقدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة- أنه كان هناك نفوذ على الفلسطينيين وتم إعطاؤهم شيكا على بياض، لكنهم لم يفعلوا أي شيء. وفي سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل اتفاقات للتطبيع مع كل من الإمارات والبحرين، قبل أن ينضم إليهما في العام ذاته المغرب والسودان، وعرفت باسم «اتفاقات أبراهام». سويسرا تحظر ارتداء «النقاب» وكل ما يغطي الوجه أقر البرلمان السويسري قانونا يحظر ارتداء «النقاب» وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد أن أيد 51% من السكان ذلك الحظر في تصويت شعبي. جاء ذلك وفق ما أفادت به «بلومبرغ» أمس، حيث أقر البرلمان عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك ذلك الحظر. وقد تم الترويج لهذا القانون من قبل حزب الشعب السويسري المحافظ، فيما انتقده مسلمو البلاد خلال المناقشات.