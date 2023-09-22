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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد مساء أمس رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية وأبناءه وبناته الرياضيين المشاركين في الدورة الـ 19 للألعاب الأولمبية الآسيوية وذلك في مقر إقامة سموه بمدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية.

هذا وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة تشجيعية لأبنائه وبناته الرياضيين بهذا اللقاء هذا نصها: يسرني في البداية أن أرحب بكم وأنقل لكم تحيات قائدنا ووالدنا صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ودعوات سموه بأن تكلل جهودكم بالتوفيق والتميز خلال مشاركتكم ممثلين لوطننا العزيز والرياضة الكويتية في الدورة التاسعة عشرة للألعاب الأولمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو بجمهورية الصين الشعبية.

وحرصت خلال هذه الزيارة الرسمية للصين على أن ألتقي بكم وجميع الإداريين والمعنيين بتمثيل الكويت في هذه البطولة الدولية لأشد على أيديكم وأوصيكم ببذل ما في وسعكم من جهود لتحقيق الأمل المنشود ورفع اسم الكويت عاليا في هذا المحفل الرياضي.

لقد جئتم إلى هنا لتمثيل وطنكم لا أنفسكم والرياضة أخلاق قبل أن تكون أداء فتحلوا خلال مشاركتكم بالأخلاق الكريمة وتمسكوا بالقيم النبيلة مدركين أن ما بذلتموه في التدريب والاستعداد هو القوة والعتاد في بلوغ الغايات وتحقيق الإنجازات من خلال منافسات شريفة لحصد جوائز رفيعة. ونحن إذ نبث فيكم روح الحماس فإنه لا يفوتنا أن نقدر جميع الجهود المخلصة التي بذلها المدربون وجميع المعنيين مؤكدين أهمية الاستمرار في تطوير الرياضة الكويتية بمختلف أنواعها والارتقاء بها مواكبين كل حديث وجديد من أجل تحقيق إنجازات رياضية تليق بمكانة الكويت العالية وسمعتها الطيبة.

وندعو الله في علاه أن يوفق الجميع لما فيه خير كويتنا الغالية وتقدمها وصلاح أبنائها المخلصين وتميزهم في ظل الرؤى السديدة والتوجيهات الحكيمة لصاحب المقام السامي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وأمد لنا في عمره وسدد خطاه.

هذا وقد تم إهداء سمو ولي العهد هدية تذكارية من قبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية كما تم التقاط صورة تذكارية مع سموه بهذه المناسبة. وقد حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د. سعد البراك ووزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. جاسم محمد الاستاد ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ومدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان وكبار المسؤولين بديوان سمو ولي العهد.

