دوليه

حقق بايرن ميونخ الألماني فوزاً مثيراً على ضيفه مان يونايتد الإنكليزي 4-3، كما حقق أرسنال الإنكليزي عودة قوية بفوزه الكبير على ضيفه أيندهوفن الهولندي 4-0، وعانى ريال مدريد الإسباني للتغلب على ضيفه أونيون برلين الألماني 1-0، أول من امس في الجولة الاولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفلت إنتر ميلان الإيطالي، وصيف بطل الموسم الماضي، من الخسارة أمام ريال سوسييداد الإسباني وانتزع تعادلاً قاتلاً 1-1، وعاد مواطنه نابولي بفوز ثمين من أرض مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي 2-1. وضاعف بايرن ميونخ محن ضيفه مان يونايتد عندما تغلب عليه 4-3 في مباراة مجنونة ضمن منافسات المجموعة الأولى. ويعيش نادي «الشياطين الحمر» أزمة عميقة ويواجه مدربه الهولندي إريك تن هاغ ضغوطات كبيرة بعد بداية موسم مخيّبة للآمال، شهدت خسارته 3 مرات من أصل 5 مباريات في الدوري المحلي حيث يحتل المركز الـ 13 برصيد 6 نقاط وبفارق 9 نقاط عن جاره مانشستر سيتي المتصدر. وهذه المرة الأولى في تاريخ الدوري الممتاز التي يخسر فيها يونايتد ثلاث مرات في مبارياته الخمس الأولى. لكن ذلك لم يكن تبريراً للشفقة من بايرن ميونخ الذي سجّل أهدافه الأربعة عن طريق لوروا سانيه (28)، سيرج غنابري (32)، الإنكليزي هاري كين (54 من ركلة جزاء) والفرنسي ماتيس تيل (90+2)، فيما أحرز الدنماركي راسموس هويلند (49) والبرازيلي كاسيميرو (88 و90+5) أهداف يونايتد. وفي المجموعة نفسها، عاد غلطة سراي التركي من بعيد وحول تخلفه بهدفين نظيفين أمام ضيفه كوبنهاغن الدنماركي الى تعادل 2-2. وتقدّم الضيوف عن طريق النرويجي محمد اليونسي (35) والبرتغالي ديوغو كونكالفيس (58)، لكن أصحاب الأرض استغلوا النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي بعد طرد الظهير إيلياس ييليرت بالبطاقة الصفراء الثانية (73)، وردوا بهدفي الفرنسي ساشا بويي (86) والبرازيلي تيتي (88). وعلى ملعب «الإمارات» في لندن، كشّر أرسنال عن أنيابه في مستهلّ مشواره في المسابقة العائد إليها بعد ست سنوات من الغياب، مكتسحاً ضيفه أيندهوفن برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثانية. وفي هذه المشاركة الأولى للنادي الإنكليزي في دوري الأبطال منذ موسم 2016-2017، تناوب على تسجيل أهدافه بوكايو ساكا (8)، البلجيكي لياندرو تروسار (20)، البرازيلي غابريال جيزوس (38) والنروجي مارتن أوديغارد (70). وفي المجموعة ذاتها، تعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه لنس الفرنسي 1-1. وفي المجموعة الثالثة وعلى ملعب سانتياغو برنابيو أنقذ لاعب الوسط الدولي الإنكليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد من فخ ضيفه أونيون برلين وقاده إلى فوز بشق النفس 1-0. وكان أونيون برلين في طريقه إلى انتزاع نقطة تاريخية في أول مشاركة له في المسابقة القارية العريقة، لكن بيلينغهام اقتنص هدف الفوز للنادي الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) في الدقيقة الرابعة قبل الأخيرة من الوقت بدل الضائع. وفي المجموعة ذاتها، حقق نابولي فوزاً مثيراً على مضيفه براغا 2-1 على الملعب البلدي في براغا. ومنح القائد جوفاني دي لورنتسو التقدم لنابولي (45+1)، وأدرك براغا التعادل عبر بروما (84)، لكن المدافع المالي سيدو نياكاتي سجل هدف الفوز للضيوف بالخطأ في مرمى فريقه (88). وفي المجموعة الرابعة، أنقذ المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس فريقه إنتر من الخسارة أمام مضيفه ريال سوسييداد بإدراكه التعادل 1-1. وفي المجموعة ذاتها، مني بنفيكا البرتغالي بخسارة قاسية أمام ضيفه سالزبورغ النمسوي 0-2 على ملعب «النور» في لشبونة.

