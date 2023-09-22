دوليه

قال الحارس الكاميروني لمان يونايتد الانكليزي أندريه أونانا إنّه يتحمّل مسؤولية الخسارة أمام بايرن ميونخ 3-4 في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا أول من أمس بعد خطئه في الهدف الأول الذي منح العملاق الألماني زمام المبادرة.

وقال أونانا لقناة «تي أن تي سبورتس»: «بعد خطئي فقدنا السيطرة على المباراة. إنه وضع صعب بالنسبة لنا، بالنسبة لي خاصة لأنني الشخص الذي خذل الفريق». وأضاف أونانا «بدايتي في مانشستر لم تكن جيدة جدًا، ليست الطريقة التي أريد أن ألعب بها». وأردف «اليوم كانت واحدة من أسوأ مبارياتي وهو أمر صعب لأن لدينا طموح كبير، ونريد الفوز بكل شيء، لقد كانت فرصة كبيرة لنا للعودة بعد الوضع الذي نواجهه». وتابع أونانا: «إنه وقت صعب. علينا أن نكون معًا ونتعلم من أخطائنا لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يجب فعله».

