دوليه

خرج النجم الارجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 37 من مباراة فريقه انتر ميامي امام تورونتو في الدوري الأميركي أول من امس في ظل شكوك حول اصابة عضلية. وكان غاب ميسي عن مباراة انتر السابقة السبت الماضي والتي خسرها فريقه امام اتلانتا 5-2 بسبب ارهاق عضلي، قبل ان يغادر الملعب أول من امس حيث بدا في وضعية غير مريحة. كذلك، غادر زميله السابق في برشلونة الاسباني جوردي ألبا أرضية الملعب في الدقيقة الـ 34. وأوضح المدرب الارجنتيني خيراردو «تاتا» مارتينو إن الثنائي سيغيب عن مباراة دربي فلوريدا بعد غد امام أورلاندو سيتي، مشيرًا ايضًا الى أنه غير متأكد من مشاركتهما في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الأسبوع المقبل. وقال: «علينا أن نمضي يوما بعد يوم ونرى تقرير الطبيب وما يقوله لنا وسنقرر. من الواضح أنه لا فرصة لوجودهما الأحد». ودافع مارتينو عن قرار اشراكهما امام اتلانتا «لا أعتقد أن الأمر جديد أو أكبر مما كانا يعانيان منه. إنه مجرد إرهاق، ولا أعتقد أنّ هناك إصابة عضلية». وأضاف ردًا حول تعرّضهما للضغوط من اجل المشاركة «كل شيء كان جاهزًا كي يشاركان... لا احتمال لذلك. إذا قررنا مشاركتهما فهذا لأنهما كانا جاهزين للعب». وقال «بعد التحدث معهما، لم يعد لدي نفس التشاؤم الذي كان لديّ عندما اضطررت إلى إخراجهما». وخاض ميسي 12 مباراة في فترة 48 يومًا منذ بداية مشواره في الولايات المتحدة في أواخر يوليو الماضي، وقد استُبدل في الدقائق الاخيرة من المباراة التي فازت بها الارجنتين على الاكوادور 1-0 ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى كأس العالم في السابع من الشهر الحالي، ومن ثمّ غاب عن مواجهة بوليفيا بعد خمسة ايام. ورغم ضربة خروج اللاعبَين، تمكن ميامي من تحقيق فوز ساحق على حساب تورونتو برباعية نظيفة.

