دوليه

علق الهولندي إريك تن هاغ، مدرب مان يونايتد، على خسارة فريقه أمام مضيفه بايرن ميونخ 4-3، أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال تين هاغ، خلال تصريحات نقلتها شبكة «تي إن تي»: «أشعر بالإحباط، عندما تسجل 3 أهداف في ملعب بايرن ميونخ، يجب أن تخرج بنقطة». وأضاف: «نمر بفترة بها الكثير من الأمور التي تسير ضدنا، علينا صناعة حظنا، واجهنا فرق عظيمة في المباريات الثلاث الأخيرة». وعن تقبل أندريه أونانا اللوم على الخطأ الذي ارتكبه في هدف بايرن ميونخ الأول، أوضح المدرب الهولندي: «من الجيد قيامه بذلك، ولكن الأمر يتعلق بالفريق». واستكمل: «يتم ارتكاب الأخطاء، ولكن عليك العودة مرة أخرى، عندما يرتكب لاعب خطأ، ينتهي الأمر ويتوجب علينا الإيمان كفريق في قدرتنا على العودة، وأظهرنا ذلك اليوم». وعن مواجهة بيرنلي غدا، علق تن هاغ: «كل مباراة مهمة، علينا صناعة حظنا، لن يساعدنا أحد في ذلك».