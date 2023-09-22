دوليه

أشاد المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي بلاعبه الانكليزي جود بيلينغهام الذي سجل هدف فريقه الوحيد في الفوز على يونيون برلين الألماني أول من أمس ضمن دوري أبطال أوروبا. وقال المدرب الإيطالي: «لديه صفات هائلة ويبدو أنه محظوظ أيضًا، لأن هذا الهدف جاء بعد ارتداد الكرة من مدافعين، لكنه (بيلينغهام) كان في المكان المناسب». وأضاف: «كما كان متوقعًا، كانت مباراة معقدة ضد دفاع أونيون برلين الذي دافع بشكل جيد جدا ولم يترك أي مساحة بين الخطوط. لقد جربنا كل شيء والتسجيل في اللحظة الأخيرة يوضح روح هذا القميص: عدم الاستسلام». وتابع «لقد تحلينا بالصبر. مباريات مثل هذه يمكن أن تكون فخا ضد دفاع متراجع وفرق تعتمد على الهجمات المرتدة. القول إن فريقنا مرشح لا يضيف شيئًا ولا معنى له، علينا فقط القتال في كل مباراة».