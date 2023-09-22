دوليه

أعلن نادي فاركو تعاقده رسميا مع عمرو وردة لاعب الرجاء المغربي السابق في صفقة انتقال حر. ووقع وردة على عقود انتقاله إلى الفريق البرتقالي عقب فسخ تعاقده مع الرجاء حيث لم يتأقلم مع الفريق البيضاوي خلال فترة الإعداد وغادر النادي بعد أيام من التوقيع. وتعد صفقة وردة هي العاشرة و(الأخيرة) التي يعلن عنها نادي فاركو بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما تم الإعلان عن التعاقد مع صلاح باشا لاعب منتخب مصر للشباب وأودينيزي الإيطالي. كما نجح النادي البرتقالي في التعاقد مع السنغالي بابا كار نداي، السيراليوني موسيس توراي، محمود البدري، الغيني محمد بانجورا، محمد فخري، وثلاثي حراسة المرمى فارس السيد وكريم نبيل ومحمد نديم.