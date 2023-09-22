دوليه

فجر بلدية المحلة أولى مفاجآت الدوري المصري بفوزه على المقاولون العرب بنتيجة 2-0 في عقر داره في الجولة الأولى من المسابقة. سجل ثنائية البلدية عبد الرحمن جمال من ركلة جزاء في الدقيقة 16 وأضاف حسام أشرف الهدف الثاني في الدقيقة 75. وعاد بلدية المحلة للدوري المصري بعد غياب طويل منذ موسم 2007-2008 وحقق الفوز الأول مع مدربه أحمد عبدالرؤوف بالدوري بينما تلقى المقاولون الخسارة بقيادة المدرب شوقي غريب. وفي بقية المباريات تعادل سموحة مع ضيفه الجونة بنتيجة 1-1 على استاد الإسكندرية. وتغلب الداخلية على ضيفه إنبي بنتيجة 1-0 على ملعب السلام بالقاهرة.