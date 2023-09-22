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رفرف علم الكويت أمس ضمن مراسم رفع أعلام الدول المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تنطلق منافساتها غداً السبت وتستمر حتى 8 اكتوبر المقبل بمدينة هانغتشو الصينية.

وجاءت مراسم رفع العلم الكويتي في سماء هانغتشو في القرية الأولمية بحضور عضو اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ جابر ثامر الجابر، ورئيسة وفد دولة الكويت عضوة مجلس الادارة فاطمة حيات وأمين السر المساعد علي المري، بالاضافة الى عدد من لاعبي منتخباتنا المشاركين في الدورة.

وقال الشيخ جابر الثامر إن رفع علم الكويت هو اعلان للمشاركة وبداية المشوار في الآسياد، مبينا ان جميع اللاعبين سيكونون على قدر المسؤولية في خوض المنافسات والظهور بصورة مشرفة، ومشيدا بالجهود المبذولة من قبل الاجهزة الادارية والفنية واللاعبين.

من جانبها، ذكرت فاطمة حيات ان احتفالية رفع العلم جاءت بحضور 40 لاعباً، ولاعبة ضمن الفعالية التي كانت بمشاركة عمدة قرية هانغتشو وعضو اللجنة المنظمة للبطولة، لافتة إلى ان المنتخبات الوطنية باشرت تدريباتها اليومية بعد منح الوفد يوم راحة عقب الوصول من رحلة شاقة الى القرية الرياضية.

وشهدت منافسات التجديف تأهل اللاعب عبدالرحمن الفضل الى الدور نصف النهائي بعد منافسه قوية تمكن من خلالها الفضل تحقيق المركز الثالث، وعبر الفضل عن فرحته بالتأهل بوصوله لأول مرة في تاريخه الى هذا الدور، مؤكدا بذله المزيد من الجهد والتركيز في منافسات الدور نصف النهائي القادم من أجل التأهل الى النهائي والمنافسة على الميداليات الملونة.

ويخوض الفضل اليوم منافسات الدور نصف النهائي في تمام الساعة 01:00 ظهرا، وتسبقه اللاعبة سارة الفقعان في الدور ذاته عند الساعة 12:30 ظهرا.

وفي منافسات الزوجي المزدوج للرجال، حصل محمد السبتي ويوسف عبدالهادي على المركز الخامس، بعد منافسة قوية شهدتها المسابقة بين منتخبات الهند والعراق و هونج كونغ، وسيلعب الثنائي السبتي وعبدالهادي ادوار الترضية الاحد المقبل عند الساعة 06:00 صباحا.

وذكر السبتي ان المنافسة كانت قوية على التأهل الدور النهائي بوجود منافسين مصنفين ومن ابطال العالم باللعبة، مشدداً على حرصه على بذل المزيد من الجهد من اجل تحقيق افضل النتائج في المسابقة. وأشار السبتي أن الاجواء العامة للدورة، مميزة وذلك لدقة المواعيد وسهولة التنقل والاجواء الجميلة المصاحبة للدورة مؤكدا انها تعد من افضل الدورات الاسيوية التي شارك بها.

