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يدشن منتخب اليد في الساعة 02:00 ظهر اليوم تدريباته على صالة المركز الرياضي لجامعة تشجيانغ غونغشانغ بحضور اللاعبين: سيف العدواني، وصالح علي، وفواز المشاري، وفواز الملا، وعبدالوهاب المزين، وعبدالعزيز الشمري، ومحمد بويابس، وحيدر دشتي، وفواز محمد، وفوازمبارك، ويوسف نجم، ومحمد رضا، وفواز سعدون، وحسن صقر، وعبدالعزيز سالمين، وعبدالعزيز ياسين. ويلعب «أزرق اليد» ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه المنتخب الصيني المضيف، ومنتخب تايلند. ويستهل المنتخب مبارياته بمواجهة تايلند الاثنين المقبل، ثم يلتقي الصين يوم الأربعاء.

